Первые прыжки: морпехи ТОФ начали новый учебный год в Приморье

Военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) провели первые в новом году занятия по воздушно-десантной подготовке с совершением прыжков с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ. Занятия были организованы в районе аэродрома Николаевка морской авиации ТОФ.

В течение полетной смены морские пехотинцы совершили более 100 прыжков с высоты 1200 метров. Для занятий использовались парашюты Д-10. Перед практическими прыжками военнослужащие прошли наземную подготовку по допуску к прыжкам.

В ходе подготовки военнослужащие изучили парашютную систему, порядок укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения. На специальных тренажерах морпехи отработали до автоматизма порядок совершения прыжков.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов