В стране и мире Лидеры ОДКБ одобрили оснащение миротворческих сил современными вооружениями Ирина Елагина Решение вошло в пакет 14 документов, принятых на Сессии ОДКБ в Ереване. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение о переоснащении миротворческих сил организации современным оружием и техникой. «В список документов, подписанных на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности вошло решение "Об оснащении Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами"», - сообщила пресс-служба Кремля.



Решение вошло в пакет 14 документов, принятых на саммите ОДКБ в Ереване. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин, лидеры стран-членов ОДКБ и генеральный секретарь организации Станислав Зась провели встречу в узком составе, а затем продолжили переговоры в расширенном формате с участием членов глав МИД, Минобороны и секретарей Советов безопасности. Экспертное мнение и аналитика