В Киргизии назвали причину массового отключения электричества в Центральной Азии

Веерное отключение электричества в Центральной Азии произошло из-за системного сбоя и последовавшего за ним отключения автоматики. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

«Национальная электрическая сеть Кыргызстана: по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идет восстановление системы до нормального режима. В Кыргызстане ожидается восстановление электричества в течение часа», - говорится в сообщении агентства в Telegram.

Ранее стало известно, что жители ряда регионов Казахстана, Киргизии и Узбекистана остались без электроснабжения. Как сообщили в Минэнерго Узбекистана, сейчас каждую электростанцию подключают отдельно от общей сети, чтобы не спровоцировать новых аварийных отключений.

Без электроснабжения происходит аварийное отключение ЛЭП, в крупных городах встало метро. Жителей призывают не пользоваться личным автотранспортом, так как светофоры тоже не работают.