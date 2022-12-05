МО РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Оса-АКМ» в зоне спецоперации

Расчет ЗРК в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в зоне спецоперации. На записи показан процесс заряжания пусковой установки, на борту которой виднеется надпись «Ночная ведьма».

ЗРК прикрывают наши подразделения и стратегические объекты от ударов с самолетов и вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Как сообщает военное ведомство, расчет «Оса-АКМ» в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов. Отстрелявшись по целям, ЗРК уезжает на перезарядку.

«Осы» стали поступать на вооружение Советской армии в начале 1970-х. Комплексы неоднократно модернизировались. В зоне проведения спецоперации ЗРК «Оса-АКМ» круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая противовоздушную оборону позиций ВС РФ.

С первого дня спецоперации в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» совершили более 200 успешных пусков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов