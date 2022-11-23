Мишустин: ситуация с ВВП в РФ в 2022 году значительно лучше прогноза

Ряд экспертов предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада показателя, напомнил премьер РФ.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в стране по итогам года, согласно предварительным оценкам, может составить менее 3%.

По его словам, ситуация оказалась значительно лучше прогнозов. Премьер напомнил, что ряд экспертов предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада показателя.

«Сейчас уже очевидно: пессимисты ошибались. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%», - сказал Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировал спад ВВП РФ составит 7,8% в 2022 году и замедлится до 0,7% в 2023 году.