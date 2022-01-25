Новые эшелоны российской военной техники прибыли на станцию разгрузки в Белоруссию

Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа (ВВО) и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки в Белоруссию.

По завершению разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы. Он выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.

Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь.

На первом этапе проверки до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на белорусской территории, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов. Также будет осуществлена охрана Госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории страны.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны Госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

Практические действия войск пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Несколькими днями ранее сообщалось, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВВО приступили к перебазированию на территорию Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Предварительно при подготовке к перебазированию инженерно-техническим составом авиационного полка была проведена детальная проверка работы всех систем и оборудования самолетов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко