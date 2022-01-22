Российские Су-35С вылетели в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российские Су-35С вылетели в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования
© Фото: ТРК "Звезда"
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