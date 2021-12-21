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Путин с Макроном обсудил по телефону вопросы безопасности в Европе

Алексей Курильченко
18:26 21.12.2021
Также президенты обсудили внутриукраинский конфликт и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин с Макроном обсудил по телефону вопросы безопасности в Европе
© Фото: Gao Jing, Xinhua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин созвонился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Европе. Путин проинформировал коллегу о проводимой российской дипломатией работе по этой теме.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Обсуждались и темы внитриукраинского конфликта, вызванного несоблюдением Киевом минских договоренностей. Президенты обговорили и нагорно-карабахское урегулирование. Стороны выразили намерение продолжать действовать синхронно по данной проблеме.

Также Путин поздравил Макрона с прошедшим днем рождения. Стороны обменялись пожеланиями в преддверии новогодних праздников.

Ранее в ходе телефонных переговоров с Макроном Путин выступил в защиту суверенитета Украины. Кроме того, глава Франции призвал добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата.

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