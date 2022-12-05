Пробита крыша, разрушены стены: кадры последствий обстрела ВФУ Донецка из «Града»

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из РСЗО «Град» центральный Ворошиловский район Донецка. Кадры с места событий опубликовал корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.

«Украинские националисты ударили ракетами "Град". Пожарная команда старается погасить оставшиеся очаги пламени. Тушат порядка семи часов», - сказал он.

Одна ракета «Града» попала в здание бывшего автосалона. Повреждена верхняя обшивка и стены, все окна выбиты. Находившийся на территории в момент удара человек серьезно не пострадал.

Также украинские боевики обстреляли территорию православного храма, повредив обшивку и крышу. Кроме того, ВФУ обстреляли несколько частных домов. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось об обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS.