Путин высказался об отсутствии подтверждений «отравления» Навального

Не следует совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального. Российский лидер также отметил, что проще «перевернуть страницу» в вопросе дискуссий с Западом про Навального, если нечего ответить.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации - дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот "Новичок" или как его там - ну дайте хотя бы», - заявил российский президент в рамках ежегодной пресс-конференции.

Более того, в ходе пресс-конференции Путин объяснил, объяснил, с чем связано появление новых штаммов COVID-19. Президент заявил, что это зависит от появления новых мутаций инфекции. При этом российский лидер добавил, что меры пресечения за отказ от вакцинации в России не нужны.