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В Минобороны России сообщили об уничтожении двух вражеских самолетов и двух вертолетов

12:13 05.12.2022
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинского штурмовика Су-25, истребителя МиГ-29 и двух вертолетов Ми-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении четырех летательных аппаратов украинских боевиков за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29», - заметил Конашенков. 

А средства противовоздушной обороны записали на свой счет еще два вражеских вертолета Ми-8. Это произошло в районе населенного пункта Марьинка на территории ДНР. 

Также расчеты ПВО уничтожили за сутки десять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное (ДНР), Красноселовка, Токмак (Запорожская область). А в районе Новолуганского на территории ДНР были перехвачены два украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены семь пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное (Харьковская область), Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное (ДНР). Также огневое поражение было нанесено 72-м артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам в 193 районах. 

Кроме этого, удалось поразить пункты временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Краматорск и Диброва на территории ДНР. 

В ходе ударов была уничтожена украинская радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе Рай-Александровки в ДНР. Перестала существовать и вражеская РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, которая находилась в районе Парасковиевки на территории ДНР. А в районе Каменского в Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов украинских боевиков. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотников, 391 ЗРК, 6 996 танков и боевых бронированных машин, 910 боевых машин РСЗО, 3 657 орудий и минометов, а также 7 477 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил, что на Донецком направлении идет наступление наших войск, уничтожено более 70 боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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