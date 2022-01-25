«Период неопределенности»: житель Ташкента рассказал об обстановке в городе после отключения электричества

В столице Узбекистана Ташкенте, несмотря на массовое отключение электричества, продолжает работать мобильный Интернет, однако в городе нет воды. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал местный житель, преподаватель Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Авас Хугаев.

«Такого катастрофического ничего не произошло. Единственное, что внезапно все отключилось. Причина неясна пока. Домыслы придумывать не хочется. Вроде по всему Ташкенту (отключили свет. - Прим. ред.). Но это вроде. Непроверенные данные», - сообщил он.

В настоящий момент, по словам Хугаева, в городе остановилась работа, а местные жители находятся в состоянии неопределенности, ожидая указаний от аварийных служб.

«Работа, конечно, прервалась, поскольку это неожиданно, внезапно. Но пока время релаксации есть. Ждем, пока нам службы сообщат, что делать и как делать. Пока период неопределенности, потому что информации полной нет», - поделился педагог.

Также он рассказал, что отключение электричества произошло примерно час назад. Это, утверждает житель Ташкента, привело к отключению воды в городе.

«Интернет - мы просто не можем включить компьютеры, чтобы войти. Но мобильный Интернет, по-моему, есть. Да, мобильный есть», - резюмировал Авас Хугаев.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах Узбекистана, Киргизии и Казахстана произошло массовое отключение электричества. В Министерстве энергетики Узбекистана вскоре сообщили, что специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома и на производства.