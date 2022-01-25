Аэропорты Узбекистана закрыты из-за отключения электроэнергии

Практически все аэропорты Узбекистана закрыты в связи с отключением электричества в ряде регионов государства. Об этом информирует пресс-служба АО Uzbekistan airports.

«В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что электричество в настоящий момент есть лишь в аэропорту Навои. Работу воздушных гаваней обещают возобновить после устранения неполадок на электросетях.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах Узбекистана, Киргизстана и Казахстана произошло массовое отключение электричества. В Министерстве энергетики Узбекистана вскоре сообщили, что специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома и на производства.