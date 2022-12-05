«Хор Турецкого» выступил перед мобилизованными в Оренбургской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Группа «Хор Турецкого» дала концерт для военнослужащих в Оренбургской области. Музыкальный коллектив таким образом оказал поддержку мобилизованным для участия в специальной военной операции на Украине.

Артисты выступили в мотострелковом соединении Центрального военного округа и после пригласили на концерт в спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». Юбилейный концерт посетили более 1 500 мобилизованных военнослужащих.

Прозвучала мировая классика в современной обработке, народная и популярная музыка. Руководитель хора Михаил Турецкий поблагодарил военнослужащих и всех пришедших на концерт.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с боевой работой расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов