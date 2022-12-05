«Хор Турецкого» выступил перед мобилизованными в Оренбургской области
Группа «Хор Турецкого» дала концерт для военнослужащих в Оренбургской области. Музыкальный коллектив таким образом оказал поддержку мобилизованным для участия в специальной военной операции на Украине.
Артисты выступили в мотострелковом соединении Центрального военного округа и после пригласили на концерт в спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». Юбилейный концерт посетили более 1 500 мобилизованных военнослужащих.
Прозвучала мировая классика в современной обработке, народная и популярная музыка. Руководитель хора Михаил Турецкий поблагодарил военнослужащих и всех пришедших на концерт.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов