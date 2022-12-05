Удар тяжелой артиллерии: как 152-мм «Гиацинты» громят украинские орудия в ходе СВО
Минобороны России опубликовало видео с боевой работой расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.
«В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в составе расчетов успешно действуют мобилизованные бойцы. Они завершили полный курс практической подготовки в полигонных условиях и прошли боевое слаживание.
При этом корректировка огня и контроль поражения врага ведутся при помощи беспилотников.
Ранее «Звезда» показала, как работает группа огневого прикрытия в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов