Удар тяжелой артиллерии: как 152-мм «Гиацинты» громят украинские орудия в ходе СВО

Также расчеты наших гаубиц поражают вражеские склады боеприпасов, опорные пункты и доты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с боевой работой расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.

«В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в составе расчетов успешно действуют мобилизованные бойцы. Они завершили полный курс практической подготовки в полигонных условиях и прошли боевое слаживание.

При этом корректировка огня и контроль поражения врага ведутся при помощи беспилотников.

Ранее «Звезда» показала, как работает группа огневого прикрытия в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов