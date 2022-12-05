Мишустин заявил, что Россия и Китай готовы вместе противостоять растущему внешнему давлению

При этом страны вместе выступают за формирование многополярной архитектуры, отметил российский премьер.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Пекин готовы совместно противостоять новым вызовам, а также нарастающему давлению извне. Кроме того, страны вместе выступают за формирование многополярной архитектуры. С такими заявлениями Мишустин выступил в ходе встречи по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

«У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению», - приводит ТАСС слова Мишустина.

Ранее Китай упростил процедуру выдачи виз для ряда россиян. Требования для подачи заявления на визу не отличаются от тех, что были до пандемии коронавируса, заявили в генконсульстве.