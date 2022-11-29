Китай упростил процедуру выдачи виз для ряда россиян

Требования для подачи заявления на визу не отличаются от тех, что были до пандемии коронавируса, заявили в генконсульстве.

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Китай упростил процедуру выдачи виз россиянам для всех целей, кроме туристических. Об этом рассказали в генеральном консульстве КНР в Хабаровске.

«Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических», — сообщили в учреждении ТАСС.

В генконсульстве добавили, что требования для подачи заявления на визу не отличаются от тех, что были до пандемии коронавируса, за исключением необходимости предъявить сертификат о вакцинации. Примерный срок выдачи визы составляет неделю, пишет агентство.

Ранее в Испании заявили, что у россиян должна быть возможность получать визы в Евросоюз. По словам главы МИД страны, испанцы не имеют «ничего против российского народа».