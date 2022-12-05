Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году на 3,3 млрд рублей

Так, Минфин в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ.

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Министерство финансов России в полном объеме выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году в размере 3,3 миллиарда рублей. Это означает, что Минфин в полном объеме исполнил обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ.

«Минфин России информирует, что <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 3,3 млрд руб. (эквивалент 50,3 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве также отметили, что выплаты были совершены в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В апреле председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Министерство финансов РФ имеет необходимые ресурсы для погашения евробондов, поэтому ни о каком дефолте речи быть не может.