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Аэропорты Узбекистана возобновили работу после отключения электричества

Ян Брацкий
11:53 25.01.2022
Ранее стало известно о масштабном отключении электроснабжения в Центральной Азии, из-за чего остановилась работа предприятий и общественного транспорта.
Аэропорты Узбекистана возобновили работу после отключения электричества
© Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
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Аэропорты Узбекистана возобновили свою работу после масштабного отключения электроэнергии. Ташкентский аэропорт работает только на прием рейсов, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время аэропорт Ташкента работает только на прием авиарейсов. Региональные аэропорты Узбекистана принимают и выпускают рейсы», - уточнили представители пресс-службы Uzbekistan Airports.

Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в Центральной Азии. Без света остались крупные города Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Одной из возможных причин произошедшего специалисты считают аварийно сработавшую автоматику общей энергетической системы. Сейчас все подстанции подключают отдельно, чтобы избежать очередных сбоев.

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