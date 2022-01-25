В стране и мире Аэропорты Узбекистана возобновили работу после отключения электричества Ян Брацкий Ранее стало известно о масштабном отключении электроснабжения в Центральной Азии, из-за чего остановилась работа предприятий и общественного транспорта. © Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости Читайте нас на: Аэропорты Узбекистана возобновили свою работу после масштабного отключения электроэнергии. Ташкентский аэропорт работает только на прием рейсов, сообщает РИА Новости. «В настоящее время аэропорт Ташкента работает только на прием авиарейсов. Региональные аэропорты Узбекистана принимают и выпускают рейсы», - уточнили представители пресс-службы Uzbekistan Airports. Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в Центральной Азии. Без света остались крупные города Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Одной из возможных причин произошедшего специалисты считают аварийно сработавшую автоматику общей энергетической системы. Сейчас все подстанции подключают отдельно, чтобы избежать очередных сбоев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика