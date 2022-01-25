Массовое отключение электричества произошло в узбекском Ташкенте, киргизском Бишкеке и в казахской Алма-Ате

Массовое отключение электричества произошло в узбекском Ташкенте, киргизском Бишкеке, также там отключено водоснабжение, и в казахской Алма-Ате. Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана, в настоящее время энергетики пытаются восстановить подачу электричества в дома и на производства.

«Сегодня, 25 января, в 11.00 (09.00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности», - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Аналогичная ситуация в Алма-Ате, где тысячи жителей также остались без электроснабжения, передает Sputnik Казахстан.

«В Алматы масштабное отключение света. В центре города ниже проспекта Абая перебоев с электричеством нет», - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Как сообщили позже в мэрии Алма-Аты, вероятной причиной массового отключения электричества могло стать падение напряжения в сетях управляющей компании.