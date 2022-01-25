Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Массовое отключение электричества произошло в узбекском Ташкенте, киргизском Бишкеке и в казахской Алма-Ате

Ян Брацкий
09:58 25.01.2022
Одной из вероятных причин отключения электричества могло стать падение напряжения в сетях.
Массовое отключение электричества произошло в узбекском Ташкенте, киргизском Бишкеке и в казахской Алма-Ате
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Массовое отключение электричества произошло в узбекском Ташкенте, киргизском Бишкеке, также там отключено водоснабжение, и в казахской Алма-Ате. Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана, в настоящее время энергетики пытаются восстановить подачу электричества в дома и на производства.

«Сегодня, 25 января, в 11.00 (09.00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности», - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Аналогичная ситуация в Алма-Ате, где тысячи жителей также остались без электроснабжения, передает Sputnik Казахстан.

«В Алматы масштабное отключение света. В центре города ниже проспекта Абая перебоев с электричеством нет», - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Как сообщили позже в мэрии Алма-Аты, вероятной причиной массового отключения электричества могло стать падение напряжения в сетях управляющей компании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
10:27 В стране и мире
В Киргизии назвали причину массового отключения электричества в Центральной Азии
09:11 В стране и мире
СМИ: КНДР запустила две неизвестные ракеты в сторону Японского моря
06:44 Армия
Видео
Бойцы ЗВО развернули комплексы «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности
07:42 В стране и мире
СМИ: в России могут создать систему блокировки подозрительных звонков
Популярное
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.