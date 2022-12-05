Согласно документам, мирное население и военнопленные Волоколамского района Московской области подвергались убийствам, насилию и грабежам со стороны оккупантов.

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ФСБ рассекретила и опубликовала документы о преступлениях немецких оккупантов в период начала Великой Отечественной войны в Волоколамском районе Московской области. Документы свидетельствуют об убийствах, насилии и грабежах, совершавшихся в отношении мирного населения и военнопленных.

В частности, согласно показаниям очевидцев, в 1941 году немцы посадили около 600 военнопленных красноармейцев в четырехэтажный дом и несколько дней пытали. Затем дом подожгли, а всех, кто пытался спастись бегством через окно. расстреливали.

Сообщается также о том, что с первого дня пребывания в городе нацисты грабили мирное население под предлогом «освобождения от большевистских оков». Соответствующие свидетельства опубликованы на сайте ФСБ РФ.

Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила документы польского военизированного формирования «Армия Крайова». Как следует из рассекреченных архивов, националистические банды терроризировали мирное население в Прибалтике, Украине и Польше, совершали геноцид и многочисленные военные преступления.