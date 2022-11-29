«Убить больше украинцев, чтобы восстановить Польшу в границах 1939 года»: ФСБ РФ рассекретила документы «Армии Крайовой»

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенный период помимо противодействия спецслужбам гитлеровской Германии советским органам государственной безопасности приходилось бороться с националистическими бандами, терроризировавшими мирное население в Прибалтике, Украине и Польше, а также заниматься розыском нацистских военных преступников и их пособников на освобожденной от врага территории. Эта деятельность не прекращалась ни на один день, главная ее цель заключалась в том, чтобы ни один преступник не избежал ответственности.
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