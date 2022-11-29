Вопросы истории «Убить больше украинцев, чтобы восстановить Польшу в границах 1939 года»: ФСБ РФ рассекретила документы «Армии Крайовой» Ян Брацкий Как следует из рассекреченных архивов, националистические банды терроризировали мирное население в Прибалтике, Украине и Польше, совершали геноцид и многочисленные военные преступления. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Задокументированные преступления военных преступников и их пособников из числа коллаборационистов и националистических банд, в том числе польского военизированного формирования «Армия Крайова», опубликованы на сайте ФСБ России. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенный период помимо противодействия спецслужбам гитлеровской Германии советским органам государственной безопасности приходилось бороться с националистическими бандами, терроризировавшими мирное население

в Прибалтике, Украине и Польше, а также заниматься розыском нацистских военных преступников и их пособников на освобожденной от врага территории. Эта деятельность не прекращалась ни на один день, главная ее цель заключалась в том, чтобы ни один преступник не избежал ответственности. © ЦОС ФСБ РФ Среди задержанных органами госбезопасности вооруженных бандитов были и боевики из отрядов польской «Армии Крайовой», подчинявшейся эмигрантскому «правительству Польши» в Лондоне. Из показаний бандитов следователям стали известны истинные мотивы страшных преступлений, совершенных поляками на Западной Украине в период с весны 1944 по начало 1945 года. Целью кровавого террора против мирных жителей было «освобождение» от украинского населения территории, которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны. «В апреле 1944 года, когда я был назначен комендантом ликвидационного отряда, то бывший комендант Станиславовского инспектората "АГА", давая мне задание по организации налетов на украинские села, пояснил, что в связи с приближением фронта и перспективы освобождения Западной Украины от немецких оккупантов, "АК" должна уничтожить как можно большее количество украинского населения и этим облегчить в будущем восстановление Польши в границах 1939 года, при наличии большинства польского населения, проживавшего в западных областях Украины», - говорится в выписке из допроса замкоменданта Станиславовского инспектората «Армии Крайовой» Тодея Бонковского. Вскоре, совместно с венгерскими солдатами, ликвидационный отряд совершил два налета - один на село Посич и второй на село Лисец Станиславовского района. При налете на село Посич было убито и ранено более 300 мирных жителей и сожжены свыше 40 дворов, принадлежащих украинцам. При налете на село Лисец также было убито большое количество украинцев, уточнил допрашиваемый. © ЦОС ФСБ РФ Бывший командующий Станиславовским военным округом «Армии Крайовой» Владислав Герман на допросе 8 марта 1945 года рассказал о провокациях, которые устраивали «аковцы», выступая от имени украинских националистов. «В одной из написанных мной в декабре 1944 года или в январе 1945 года листовок, обращенной к украинским националистам от имени "украинских патриотов" я писал, что на сегодняшний день советская власть является главным противником украинского национализма и сейчас основной задачей является создание "самостоятельной независимой Украины", а вопрос об украинско-польской границе будет решен после войны», - приводятся в архивных документах выдержки из допроса Германа. Более подробно ознакомиться с архивными документами ФСБ России можно на официальном сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» раздела «История». Экспертное мнение и аналитика