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Друг Градского допустил вариант инсценировки ограбления его вдовы

Егор Левин
09:40 18.01.2022
Анатолий Лешин подчеркнул, что выражает только собственное мнение и никому его не навязывает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press
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Друг певца и композитора Александра Градского Анатолий Лешин допускает любое развитие событий в деле с ограблением вдовы своего товарища. Друг считает, что интерес к, по его словам, «заметному» наследству могли проявить все, кто был о нем осведомлен.

«Мне кажется, что допустить в этой ситуации можно все, что угодно. Его наследство обсуждалось во всех средствах массовой информации очень широко. Конечно, могло придти в голову какому-нибудь лихому казаку идея об ограблении. То, как гладко все прошло, особенно та фора, которую дала вдова бандитам - это особенно вызывает большие подозрения», - поделился Лешин.

Он подчеркнул, что выражает только собственное мнение и никому его не навязывает. Документальных подтверждений своей точки зрения он не имеет.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что инсценировка разбойного нападения с ограблением на вдову Градского Марину Коташенко не имеет никакого смысла, так как украденная сумма денег вряд ли входила в наследство. По его мнению, Градский и Коташенко наблюдали за делом актера Михаила Ефремова, поэтому они могли догадываться, что любую инсценировку можно раскрыть.

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