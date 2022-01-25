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Путин встретится со спортсменами перед Олимпиадой в Пекине

Виктория Ивашечкина
00:40 25.01.2022
Спортивные соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.
Путин встретится со спортсменами перед Олимпиадой в Пекине
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский лидер Владимир Путин во вторник, 25 января, проведет встречу с членами Олимпийской сборной РФ в формате видеоконференции перед стартом Игр в Пекине. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. 

«В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Напомним, Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. В ходе нее будет разыграно 109 комплектов медалей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин планирует посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля и провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. 

По словам дипломата, общение лидеров РФ и Китая будет строиться вокруг всего спектра отношений, готовятся решения, которые помогают наращивать взаимодействие двух стран.

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