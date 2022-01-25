Путин встретится со спортсменами перед Олимпиадой в Пекине

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 25 января, проведет встречу с членами Олимпийской сборной РФ в формате видеоконференции перед стартом Игр в Пекине. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Напомним, Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. В ходе нее будет разыграно 109 комплектов медалей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин планирует посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля и провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

По словам дипломата, общение лидеров РФ и Китая будет строиться вокруг всего спектра отношений, готовятся решения, которые помогают наращивать взаимодействие двух стран.