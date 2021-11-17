Истребитель F-35 ВМФ Великобритании рухнул в Средиземное море

Палубный истребитель F-35 военно-морского флота Великобритании рухнул в Средиземное море. Об инциденте стало известно из сообщения Минобороны королевства. Известно, что пилот выжил и смог благополучно вернуться на корабль.

«Пилот британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно давать дальнейшие комментарии», - говорится в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter.

Никаких других подробностей инцидента не приводится. Авианосец Queen Elizabeth является самым большим военным кораблем за всю историю ВМФ Великобритании. На его палубе могут разместиться до 40 истребителей.