«Забинтованная вся»: стали известны подробности состояния Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова после выписки из больницы с многочисленным ожогами с трудом передвигается самостоятельно, ей привезли ходунки, рассказал «Звезде» источник, знакомый с ситуацией. Как утверждается, большая часть тела артистки забинтована.

«Она забинтованная вся. Сейчас ей белье какое-то должны приготовить, раны заживают, чтобы защитить их, ей что-то должны надеть. У нее где-то пересадку сделали своей кожей, где можно было. Голова забинтована, я видела фотографию, руки забинтованы...Ей привезли ходунки», - рассказала собеседница телеканала.

Также она поделилась воспоминаниями о периоде, когда певица не могла разговаривать и писать.

«Говорить не могла первое время. А потом, когда стало немножко получше, она писать не могла, записывала аудиосообщения - руки забинтованные», - добавила она.

Инцидент в квартире певицы в Москве произошел вечером 18 ноября прошлого года. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь исполнительницы.

После обследования врачи приняли решение перевести артистку в реанимационную палату, так как она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.

Накануне, 11 января, Хлебникова рассказала, что ее лечащий врач позволил выписаться при условии, что она будет соблюдать все его предписания. Исполнительница выразила поклонникам благодарность за поддержку на протяжении нелегких для нее двух месяцев.