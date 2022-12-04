«Не самый лучший день»: Лепс со всей силы бросил микрофон на пол во время концерта

На кадрах видно, что во время исполнения знаменитой песни «Самый лучший день» Лепс согнулся, оперся руками на свои колени, а затем со всей силы швырнул микрофон на пол сцены.

© Видео: piteronline24, VK © Фото: лепс piteronline24, VK

Певец, музыкант, народный артист РФ Григорий Лепс бросил микрофон прямо во время выступления на концерте в Петербурге, после чего покинул сцену. Интернет-пользователи активно обсуждают произошедшее.Некоторые отмечают, что у исполнителя, скорее всего, был «не самый лучший день».

Соответствующие кадры опубликовали зрители концерта в социальных сетях. На них видно, что во время исполнения знаменитой песни «Самый лучший день» Лепс согнулся, оперся руками на свои колени, а затем со всей силы швырнул микрофон на пол сцены. После таких экспрессивных действий певец ушел, показав зрителям большой палец.

«Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел...», — написал впоследствии он в своем Telegram.

В мае Григорий Лепс дал концерт в Луганске. Он исполнил свои самые знаменитые песни для участников специальной военной операции по защите Донбасса.