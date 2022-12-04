В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не самый лучший день»: Лепс со всей силы бросил микрофон на пол во время концерта

Анна Назайкина
09:53 04.12.2022
На кадрах видно, что во время исполнения знаменитой песни «Самый лучший день» Лепс согнулся, оперся руками на свои колени, а затем со всей силы швырнул микрофон на пол сцены.
© Видео: piteronline24, VK © Фото: лепс piteronline24, VK
Читайте нас на:

Певец, музыкант, народный артист РФ Григорий Лепс бросил микрофон прямо во время выступления на концерте в Петербурге, после чего покинул сцену. Интернет-пользователи активно обсуждают произошедшее.Некоторые отмечают, что у исполнителя, скорее всего, был «не самый лучший день».

Соответствующие кадры опубликовали зрители концерта в социальных сетях. На них видно, что во время исполнения знаменитой песни «Самый лучший день» Лепс согнулся, оперся руками на свои колени, а затем со всей силы швырнул микрофон на пол сцены. После таких экспрессивных действий певец ушел, показав зрителям большой палец.

«Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел...», — написал впоследствии он в своем Telegram.

В мае Григорий Лепс дал концерт в Луганске. Он исполнил свои самые знаменитые песни для участников специальной военной операции по защите Донбасса.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:44 В стране и мире
Видео
В Индонезии проснулся убивший 50 человек вулкан Семеру
09:43 В стране и мире
Американский ученый рассказал, как был создан COVID-19
08:57 В стране и мире
Маск проводит в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
08:09 В стране и мире
В Финляндии назвали две главные причины своего стремления в НАТО
07:38 В стране и мире
Доминикана планирует наладить поставки кофе в Россию через Армению и Казахстан
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.