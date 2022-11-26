МО РФ: в США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных

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Проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в Соединенных Штатах отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности.

Ранее ученые из Германии заявили, что унесший жизни миллионов людей на планете коронавирус - искусственного происхождения. В геноме Sars-CoV-2 ими был обнаружен своеобразный «отпечаток пальца» для целенаправленных манипуляций.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов