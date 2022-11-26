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МО РФ: в США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных

15:20 26.11.2022
Полученный вирус показал устойчивость к антителам и невосприимчивость к вакцинам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В американских биологических лабораториях разработали вариант коронавирусной инфекции, обладающей повышенной патогенностью. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в ходе испытаний погибли 80% подопытных животных.

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», - заявил Кириллов.

© Министерство обороны России

Проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в Соединенных Штатах отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности.

Ранее ученые из Германии заявили, что унесший жизни миллионов людей на планете коронавирус - искусственного происхождения. В геноме Sars-CoV-2 ими был обнаружен своеобразный «отпечаток пальца» для целенаправленных манипуляций. 

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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