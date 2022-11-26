МО РФ: в США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных
В американских биологических лабораториях разработали вариант коронавирусной инфекции, обладающей повышенной патогенностью. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в ходе испытаний погибли 80% подопытных животных.
«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», - заявил Кириллов.