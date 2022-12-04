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Врач рассказал, как снизить риск возникновения раковых заболеваний

Сергей Лебедев
08:34 04.12.2022
Около 30% зарегистрированных онкозаболеваний напрямую ассоциировано с курением табака.
Врач рассказал, как снизить риск возникновения раковых заболеваний
© Фото: Jin Peng, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Отказ от курения, пережаренной и жирной пищи, фаст-фуда и малоподвижного образа жизни способствует снижению риска возникновения раковых заболеваний. Об этом в интервью RT рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

По его словам, около 30% зарегистрированных онкозаболеваний напрямую ассоциировано с курением табака. Также нужно защищаться от солнца.

«Не загорайте под палящим солнцем, пользуйтесь солнцезащитными кремами. Не увлекайтесь солярием, искусственное солнце ещё опаснее как фактор повышения риска развития меланомы», — отметил специалист.

Денис Романов призвал регулярно проходить профилактическое обследование. По его словам, чем раньше рак обнаружен, тем больше шансов на выздоровление.

Напомним, ранее в России предложили новый способ уничтожения раковых клеток. Ученые обнаружили, что можно запускать программу «самоубийства» таких клеток с помощью комбинации природных и искусственно синтезированных молекул.

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