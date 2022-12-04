«Лопата - ваша сила»: украинские пленные рассказали об унижении со стороны командиров

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Командование украинских националистов заставляло солдат рыть окопы, чтобы обмануть российскую воздушно-космическую разведку. Так пытались создать видимость большого количества позиций. Об этом рассказали пленные боевики.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций. Это командиры говорили. А там, где мы были, — не было никого», - передает РИА Новости слова одного из солдат.

Пленные признались, что мобилизованных украинцев практических не обучают военному делу. Некоторые даже почти не стреляли из автомата. Зато солдаты очень много копали.

«Рыть, рыть, и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила», - говорил полковник Козлов своим подчиненным, которые теперь в плену.

Напомним, недавно между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными. Домой в Россию вернулись 50 человек.