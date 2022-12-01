Улыбка сквозь слезы: кадры прибытия освобожденных из плена бойцов ВС РФ на территорию России

Оказавшись в автобусе на родной земле военнослужащие звонят домой, чтобы услышать голоса близких и сказать, что с ними все хорошо.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Он вернулись на Родину из украинского плена. Позади самое страшное. Спецборт уже в Чкаловском. После освобожденных бойцов грузят в автобусы. Среди тех, кого удалось вернуть с подконтрольной киевскому режиму территории 12 человек из ДНР, восемь из ЛНР и еще 30 из других регионов. Первые звонки родным, слезы и счастье на том конце телефонного провода.

«Хочу поблагодарить командование за усилия по вызволению военнослужащих из плена, по лечению и реабилитации», - сказал один из освобожденных бойцов.

Возвращенным из плена предстоит пройти долгую реабилитацию в госпиталях Минобороны РФ. В плену он не только подвергались пыткам, но и моральному давлению. Поэтому тем, кому необходимо, будет оказана психологическая помощь.