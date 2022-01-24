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Аэропорт Краснодара возобновил работу после мощного снегопада

Роман Захаров
08:32 24.01.2022
Из-за буйства стихии в воздушной гавани ранее было отменено более 10 рейсов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Аэропорт Краснодара возобновил работу. Но с последствиями авиаколлапса, вызванного снегопадом, быстро справиться не удастся.

Ранее было отменено 13 рейсов, около 20 задержано. На  аэровокзале застряли больше тысячи человек. О соблюдении социальной дистанции речь уже не шла. Люди располагались кто как мог. Прокуратура начала проверку по факту возможного нарушения прав авиапассажиров.

Причиной всех проблем стал аномальный снегопад. Он не прекращается уже третьи сутки. В городе сейчас лежат рекордные сугробы - до полуметра. В сельской местности еще больше.

Такого не было ни разу за всю историю метеорологических наблюдений. Пришлось даже вносить коррективы в расписание железной дороги. На станции Горячий Ключ буквально утонул в снегу скоростной поезд «Ласточка». Его пришлось откапывать.

Снежные заносы и на трассах. Ограничено движение большегрузов. Один из перевалов в Туапсинском районе вообще закрыли. Там застряли около 100 фур. Для водителей развернули пункт обогрева.

В Краснодаре из-за непогоды сегодня отменили занятия в школах. Обучение перевели на дистанционный режим. Снегом замело почти все черноморское побережье. Огромные сугробы на радость горнолыжникам сейчас лежат в Красной поляне.

Штормовое предупреждение действует и в Крыму. На дороге к Ай-Петри возник крупный затор. В снегу застряли 25 легковых автомобилей. Вытаскивать их пришлось сотрудникам МЧС РФ.

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