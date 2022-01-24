СМИ: в Британии опасаются сокращения поставок российского газа на европейский рынок

Ряд европейских стран могут столкнуться с серьезными проблемами в случае ограничения поставок российского газа. К такому выводу пришли власти Великобритании, которые опасаются роста оптовых цен на топливо.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», - заявил изданию Times неназванный высокопоставленный чиновник.

Энергетический кризис в Европе продолжается уже несколько месяцев подряд. Цены на газ бьют все исторические рекорды. Эксперты связывают это с целым рядом факторов: низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, высоким спросом на сжиженных природный газ в Азии и ограниченным предложением со стороны основных поставщиков.

Комментируя ранее ситуацию с поставками газа в Европу вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия может поставлять больше топлива, однако для этого нужны долгосрочные контракты. По словам Новака, РФ может поставлять больше газа, так как у нее «огромные ресурсы». При этом вице-премьер добавил, что любая добыча - это инвестпроект, который требует времени на то, чтобы окупиться и привлечь инвестиции, и поэтому должна быть понятная сбытовая политика.