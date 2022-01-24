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В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за «омикрона»

Виктория Ивашечкина
01:41 24.01.2022
Эксперт предположил, что после периода резкого роста случаев заражения новым штаммом коронавируса некоторое время будет существовать глобальный иммунитет.
В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», - цитирует издание New Straits Times слова Клюге. 

По его мнению, как только пройдет период резкого роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет. Клюге предположил, что он сформируется благодаря заражениям или вакцинам, в частности.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», - отметил эксперт.

Ханс Клюге напомнил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. Также эксперт посоветовал быть осторожным с коронавирусом, так как он «не один раз удивил нас».

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут быть более заразными, чем омикрон-штамм. По ее словам, информации о свойствах новых вариантов вируса еще нет, но «несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас».

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