Россияне увидят первый в новом году звездопад 3 января

Метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 «падающих звезд» в час. Пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, рассказали в Московском планетарии.

«Пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант (точка в небе, кажущаяся источником метеоров. - Прим.ред.) окажется максимально высоко над горизонтом», - говорится в сообщении.

Как уточняется, после полуночи радиант будет находиться под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас. Метеорный поток зовется потоком Квадрантиды от названия созвездия Стенного Квадранта в этом месте, неиспользуемого в современной астрономии.

«Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России. Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году благоприятны - Луна не помешает наблюдению метеоров», - добавили в планетарии.

Ранее в планетарии рассказали, что вплоть до 7 января россияне смогут наблюдать новогодний парад планет. Лучше всего его видно будет на юге России, с пяти часов вечера по московскому времени.