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Инфекционист назвал симптомы «омикрона»

Марина Крижановская
05:59 22.01.2022
Отмечается, что у омикрон-штамма может проявляться и один признак, и целая плеяда.
Инфекционист назвал симптомы «омикрона»
© Фото: pexels.com
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Инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что при штамме «омикрон» симптомы коронавирусного заболевания могут отличаться изобилием. Например, помимо насморка, среди симптомов могут быть и боли в горле, головная боль, осиплость и диарея.

«Может быть один насморк - и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "омикрон" в данный период, в момент роста заболеваемости», - рассказал он ТАСС.

Тимаков также отметил, что «омикрон» порождает еще и целый спектр других недомоганий. Это и болезненные ощущения в ЖКТ, и боли в животе, и бессонница.

«Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических», - обобщил симптоматику инфекционист.

Ранее Евгений Тимаков предположил, что пик заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля 2022 года. Говоря о Москве, он отметил, что в столице этот пик будет наблюдаться еще раньше - примерно в конце января - начале февраля.

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