В стране и мире Автомобиль врезался в автобус с детьми под Тюменью Алексей Курильченко В результате столкновения пострадал водитель легковушки. © Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Читайте нас на: В Тюменской области на 53-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск легковой автомобиль врезался в заднюю часть школьного автобуса. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы лица, девять детей в автобусе не пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и дистанции водителем легковушки. «Школьный автобус Сазоновской школы осуществлял развозку девяти детей разного возраста в село Щербак после занятий, все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 31-летний пассажир "ауди" получил травму лица, помощь ему оказана на месте. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщается на странице «ВКонтакте» региональной Госавтоинспекции. © Госавтоинспекция Тюменской области Ранее в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки. В результате двое детей и двое взрослых госпитализированы в больницы города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика