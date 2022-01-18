Автомобиль врезался в автобус с детьми под Тюменью
В результате столкновения пострадал водитель легковушки.
© Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В Тюменской области на 53-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск легковой автомобиль врезался в заднюю часть школьного автобуса. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы лица, девять детей в автобусе не пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и дистанции водителем легковушки.
«Школьный автобус Сазоновской школы осуществлял развозку девяти детей разного возраста в село Щербак после занятий, все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 31-летний пассажир "ауди" получил травму лица, помощь ему оказана на месте. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщается на странице «ВКонтакте» региональной Госавтоинспекции.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика