В стране и мире В театре Российской Армии прошел концерт в честь участников СВО Игнат Далакян Зрителями концерта стали родственники военнослужащих - участников спецоперации, а также граждан призванных в рамках частичной мобилизации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вечер-посвящение героям России «Наши маяки» прошел на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии. Зрителями концерта стали родственники военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине, а также родные призванных в рамках частичной мобилизации граждан. На сцене выступили: народная артистка СССР Людмила Чурсина, народный артист России Валерий Абрамов, певица Юта и другие. «Люди прекрасно понимают, что от каждого из нас зависит победа, потому что это общее информационное поле, которое накапливается: либо добротой, либо не добротой. То, что происходит здесь - это настоящее культурно-поэтическое специальной военной операции», - поделилась певица Юта. После концерта гости Театра Армии приняли участие в дружеском чаепитии с народным артистом России Александром Домогаровым. Ранее артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа устроили концерт для бойцов Вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецоперации. Ансамбль песни и пляски ЦВО посетит около 10 воинских частей Министерства обороны России с концертной программой. Экспертное мнение и аналитика