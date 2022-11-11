В театре Российской Армии прошел концерт в честь участников СВО
Вечер-посвящение героям России «Наши маяки» прошел на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии.
Зрителями концерта стали родственники военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине, а также родные призванных в рамках частичной мобилизации граждан.
На сцене выступили: народная артистка СССР Людмила Чурсина, народный артист России Валерий Абрамов, певица Юта и другие.
«Люди прекрасно понимают, что от каждого из нас зависит победа, потому что это общее информационное поле, которое накапливается: либо добротой, либо не добротой. То, что происходит здесь - это настоящее культурно-поэтическое специальной военной операции», - поделилась певица Юта.
После концерта гости Театра Армии приняли участие в дружеском чаепитии с народным артистом России Александром Домогаровым.
Ранее артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа устроили концерт для бойцов Вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецоперации. Ансамбль песни и пляски ЦВО посетит около 10 воинских частей Министерства обороны России с концертной программой.