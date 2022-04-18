Эксперты оценили вероятность дефицита кофе в России

В связи с антироссийскими санкциями стоимость напитка за последний месяц выросла в полтора раза.

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Российские эксперты оценили вероятность дефицита кофе в стране. Дело в том, что ранее крупные производители напитка покинули российский рынок в связи с ситуацией на Украине. На фоне этого стоимость кофе за последний месяц выросла в полтора раза.

Эксперты связали подорожание не с антироссийскими санкциями, а с курсом валют и валютными рисками, а также логистикой. В интервью «Известиям» они уточнили, что Россия из-за климата не может выращивать кофейные зерна и вынуждена импортировать его.

По словам экспертов, на территорию России поступает в основном сырой продукт. При этом обжаркой занимаются отечественные компании. При этом страны-поставщики в подавляющем большинстве не вводили санкций против РФ.

«Есть сложности с морскими перевозчиками. Есть сложности с подачей контейнеров под загрузку. Очень серьезно удлинилось транзитное время», - отметил эксперт Андрей Эльсон.

Ситуацию с уходом марок кофе с российского рынка производители и импортеры не считают критической. Несмотря на то, что бренды обеспечивали около 20% емкости рынка готового кофе.

По словам Эльсона, в РФ достаточно мощностей для обжарки кофе, достаточно специалистов, способных качественно заниматься этим процессом. При этом рост цен составит не более 10-15%.

Напомним, масштабные санкции США, ЕС, Великобритании и ряда других стран против России стали реакцией на проведение Москвой специальной военной операции на территории Украины. Ее цель - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее в Германии заявили, что большая часть мира не присоединилась к антироссийским санкциям. По этой причине такие санкции можно считать бесполезными, подчеркнул руководитель одного из химических предприятий ФРГ Вольфганг Айзенберг. Кроме того, по его мнению, газовое эмбарго никак не повлияет на специальную военную операцию России на Украине.