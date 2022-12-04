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В подмосковном Пушкино столкнулись электричка и легковой автомобиль

Сергей Лебедев
06:14 04.12.2022
В МЧС сообщили о нескольких пострадавших в аварии.
В подмосковном Пушкино столкнулись электричка и легковой автомобиль
© Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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В воскресенье около половины второго ночи в подмосковном Пушкино столкнулись электричка и легковой автомобиль. Происшествие случилось на нерегулируемом переезд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пригородного электропоезда и легкового автомобиля, возгорания не произошло, розлива топлива нет. В результате столкновения железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в аварии пострадали несколько человек. Сейчас на месте аварии работаю 26 человек и 9 единиц техники.

Напомним, около месяца назад в Тамбовской области 14 человек пострадали в аварии с поездом и грузовиком. Инцидент произошел на Лазовском переезде в Сампурском районе.

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