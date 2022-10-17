До 14 человек выросло количество пострадавших в ДТП на ж/д переезде под Тамбовом

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В Тамбовской области до 14 человек выросло количество пострадавших в аварии с поездом и грузовиком. Инцидент произошел на Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Грузовик, который перевозил сахарную свеклу, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой. В результате столкновения помощник машиниста и машинист были зажаты, помощник машиниста погиб на месте. Пострадали 14 пассажиров, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Один из них - трехлетний ребенок, который сейчас находится в Сампурской ЦРБ и ждет санавиации для доставки в областную больницу», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Ранее спасатели сообщали об одном погибшем и восьми госпитализированных. Пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.