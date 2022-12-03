В США представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider

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Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman представила созданный по технологии «стелс» новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. На презентации присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

Производитель позиционирует воздушное судно как единственный в мире самолет шестого поколения. Он якобы может преодолевать самые передовые системы противовоздушной обороны, а также достигать любой точки мира.

«Когда дело доходит до демонстрации решимости Америки, B-21 Raider будет стоять рядом, молча и наготове. Мы предоставляем парку американских истребителей передовой самолет, сочетающий в себе дальность полета, грузоподъемность и жизнеспособность. B-21 Raider - это будущее средств сдерживания», - заявили в Northrop Grumman.

Поднять самолет в воздух предполагается в 2023 году. В перспективе также представят беспилотные модификации B-21. Американские военные уже выразили готовность приобрести не менее сотни бомбардировщиков.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария договорилась с США о приобретении 36 истребителей F-35A. Они должны заменить находящиеся на вооружении самолеты F/A-18 Hornet и F-5 Tiger.