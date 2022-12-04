Российские военнослужащие и волонтеры привезли продукты в школу-интернат в Запорожье

В специализированное учреждение доставили 100 продуктовых наборов, мешки с мукой, сахаром и крупами, бытовую химию, теплые вещи и детскую литература.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Волонтеры вместе с российскими военными доставили продуктовые наборы для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната, которая находится в Мелитопольском районе Запорожской области. В общей сложности детям привезли 100 продуктовых наборов, мешки с мукой, сахаром и крупами, бытовую химию, теплые вещи и детскую литература.

«Приехали в село Терпенье, в специализированную школу-интернат. Доставили гуманитарную помощь. Привезли детям муку, сахар, 100 продуктовых наборов и книжки с игрушками» - рассказал волонтер Александр Красков.

Волонтеры общественных организаций и военнослужащие регулярно помогают интернату. В его стенах обучается более ста особенных детей со всей Запорожской области.

Ранее «Звезда» показывала, как волонтеры и военные привезли учебные принадлежности в Терпеньевскую школу-интернат и Мелитопольскую специальную общеобразовательную школу-интернат «Гармония».

В общей сложности для детей, находящихся на попечении обеих школ-интернатов, передали 200 наборов – рюкзаки, тетради, ручки, цветные карандаши, краски и иные нужные для учебы вещи.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов