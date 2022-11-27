Российские военнослужащие и волонтеры доставили помощь в школы Запорожской области

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Волонтеры гуманитарных организаций вместе с российскими военнослужащими привезли учебные принадлежности для учащихся школ Запорожья. Гуманитарную помощь передали детям Запорожской области, а также воспитанникам Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области и Мелитопольской специальной общеобразовательной школы-интерната «Гармония».

«Совсем недавно мы привезли в город Мелитополь большое количество нужных для детей канцелярских товаров - школьные принадлежности, рюкзачки. Эта помощь – от жителей Российской Федерации из других регионов. Сегодня удалось оказать эту поддержку маленьким деткам. Будем и в дальнейшем оказывать поддержку. Сейчас с руководителями этих учебных заведений познакомились, понял их потребность и в дальнейшем будем сотрудничать» - рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Запорожской области Иван Скиба.

В общей сложности для детей, находящихся на попечении обеих школ-интернатов, было передано 200 школьных наборов – рюкзаки, тетради, ручки, цветные карандаши, краски и иные нужные для учебы вещи.

Среди подопечных Терпеньевской школы-интерната дети-сироты из различных районов Запорожской области, оставшиеся без попечения родителей. В школе-интернате «Гармония» учатся дети с нарушениями интеллектуального развития или опорно-двигательного аппарата.