Отличившихся в зоне спецоперации военных ЗВО наградили на передовой

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Военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) вручили государственные и ведомственные награды. Награждение провели офицеры командования Западного военного округа и командиры подразделений.

Как отметили в Минобороны России, продемонстрировали героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями, техникой и вооружением.

Непосредственно на передовой и в прифронтовой зоне отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия», а также ценные подарки. Кроме того, бойцам присвоены очередные воинские звания.

Командование поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения они вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

Ранее на передовой вручили награды военнослужащим войск радиационный, химической и биологической защиты за успешную разведку боем.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.