Воздушные силы Израиля нанесли удар по сектору Газа

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Авиаударом воздушных сил Израиля по сектору Газа уничтожен оружейных цех палестинских радикалов. Кроме этого, как сообщили в израильской армии, в результате атаки исламисты потеряли туннель, проходивший в южной части анклава.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС», — сообщает RT со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Напомним, 27 октября израильские истребители выпустили восемь крылатых ракет F-16 по Дамаску. При этом сирийским ПВО удалось сбить четыре из них. Данные о бомбардировке были переданы заместителем руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майором Олегом Егоровым.