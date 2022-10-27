Израильские истребители выпустили восемь крылатых ракет по Дамаску ночью 27 октября

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Израильские истребители F-16 выпустили восемь крылатых ракет по Дамаску в ночь на 27 октября. ПВО Сирии отразили атаку израильских ВВС, сбив четыре ракеты из восьми. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил оперативные данные об очередной израильской бомбардировке.

«В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска. В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено четыре израильских ракеты. В результате ударов ВВС Израиля один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение», - заявил Егоров.

Кроме того, по данным ЦПВС, в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела террористами из района Мааррет по позициям правительственных сил убит один сирийский военнослужащий.

Напомним, что накануне ПВО Сирии отбили атаку ВВС Израиля: сбили четыре из восьми выпущенных крылатых ракет.