В США ожидают снижения темпов конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Вопросом остается положение вещей в зоне конфликта после зимнего периода, отметила глава Национальной разведки.

© Фото: Saul Loeb Pool via CNP Consolidated News Photos GlobalLookPress

Американская разведка считает, что темпы боевых действий на Украине снизятся в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

По ее словам, снижение темпов конфликта уже наблюдается.

«Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — цитирует Хейнс ТАСС.

Она добавила, что вопросом остается положение вещей в зоне конфликта после зимнего периода.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины и «тяжелым» для Европы и США. Глава альянса считает при этом, что Западу стоит нарастить поддержку Киева.