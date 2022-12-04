В США ожидают снижения темпов конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Вопросом остается положение вещей в зоне конфликта после зимнего периода, отметила глава Национальной разведки.
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Американская разведка считает, что темпы боевых действий на Украине снизятся в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.
По ее словам, снижение темпов конфликта уже наблюдается.
«Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — цитирует Хейнс ТАСС.
Она добавила, что вопросом остается положение вещей в зоне конфликта после зимнего периода.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины и «тяжелым» для Европы и США. Глава альянса считает при этом, что Западу стоит нарастить поддержку Киева.