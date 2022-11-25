Генсек НАТО заявил об «ужасающем начале» зимы для Украины, Америки и Европы

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ужасающим начало зимы для Украины, Америки и Европы и считает, что альянс должен усилить военную помощь Украине. Генсек НАТО прокомментировал удары ВС РФ по объектам Украины на пресс-конференции, посвященной предстоящему заседанию 29-30 ноября в Бухаресте.

«Это ужасающее начало зимы для украинцев. Зима также станет тяжелым временем для Америки и Европы. Но нам придется заплатить еще большую цену, если Россия победит. Поэтому НАТО намерено продолжать наращивать поддержку Украины. Мы не отступим», - процитировал ТАСС генсека Североатлантического альянса.

По мнению Столтенберга, именно «волны ударов» со стороны России ухудшили энергетическую и продовольственную ситуацию на Украине.