В России могут появится новые льготы для малообеспеченных семей

В России могут появиться новые льготы для малообеспеченных семей с детьми. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Минпромторгом совместно с правительством.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на материалы министерства, инициатива уже подписана главой ведомства Денисом Мантуровым. Речь идет об адресной помощи малоимущим семьям с помощью так называемой «детской карты».

«Детская карта» - аналог «Пушкинской карты», с помощью которой студенты и школьники могут льготно посещать культурные мероприятия. Согласно инициативе Минпромторга, малообеспеченные семьи по «детской карте» смогут покупать отечественные товары для своих детей - игрушки, одежду, спортивный инвентарь и прочее.

В пресс-службе ведомства сообщили, что инициатива продолжает дорабатываться. По словам Дениса Мантурова, «детская карта» может стать хорошим стимулом для повышения спроса на российскую продукцию.

Ранее стало известно, что в России с февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей. Кроме того, с февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8% - оно составит 19 981 рубль.