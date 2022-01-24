Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут появится новые льготы для малообеспеченных семей

Иван Линдеманн
04:18 24.01.2022
Согласно инициативе Минпромторга, малообеспеченные семьи по «детской карте» смогут покупать отечественные товары для своих детей.
В России могут появится новые льготы для малообеспеченных семей
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

В России могут появиться новые льготы для малообеспеченных семей с детьми. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Минпромторгом совместно с правительством.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на материалы министерства, инициатива уже подписана главой ведомства Денисом Мантуровым. Речь идет об адресной помощи малоимущим семьям с помощью так называемой «детской карты».

«Детская карта» - аналог «Пушкинской карты», с помощью которой студенты и школьники могут льготно посещать культурные мероприятия. Согласно инициативе Минпромторга, малообеспеченные семьи по «детской карте» смогут покупать отечественные товары для своих детей - игрушки, одежду, спортивный инвентарь и прочее.

В пресс-службе ведомства сообщили, что инициатива продолжает дорабатываться. По словам Дениса Мантурова, «детская карта» может стать хорошим стимулом для повышения спроса на российскую продукцию.

Ранее стало известно, что в России с февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей. Кроме того, с февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8% - оно составит 19 981 рубль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:24 В стране и мире
Госдеп распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины
01:06 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Запад использует Украину как поле для экспериментов
23:30 В стране и мире
На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
19:12 В стране и мире
Президент Армении подал в отставку
14:01 Армия
Сергей Шойгу поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем
Популярное
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.